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İBB Meclisi'nde bitmeyen atışma! Siyasetten çıkıp İstanbul'a gelemediler

Megakentin sorunlarının ve geleceğinin masaya yatırılması gereken İBB Meclisi'nde, İstanbul'dan çok siyaset konuşulunca ortam gerildi. Şubat ayı toplantılarının son oturumunda siyasi atışmalar nedeniyle arbede çıktı.
 14 Şubat 2021 09:11
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İBB Meclisi'nde bitmeyen atışma! Siyasetten çıkıp İstanbul'a gelemediler

İBB Meclisi'nin şubat ayı toplantılarının son oturumu Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Oturumda argo kelimelerle karşılıklı atışmalar yaşandı. Meclis üyeleri zaman zaman birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan arbede yüzünden Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı oturuma ara vermek zorunda kaldı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; dört saatlik toplantıya şu cümleler damga vurdu:

DESTEK OLUN, KÖSTEK DEĞİL

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: "Gemilerimiz, denizaltılarımız yapılıyor. Kendi uçağımızı yapmaya başlıyoruz. Kendi arabamızı yapacağız. Uzay çalışmalarına başladık. Uzayda artık var olacağız. Bunlara destek olun, köstek olmayın."

İYİ Partili İBB Meclis üyesi Ali Kıdık: "O uçağı benden iyi kimse bilemez. O uçak dediğiniz billboard'larda kaldı. O uçağın sözleşmesini dahi okunmadan iade ettiler. Almanlardan prototipini alıp sözleşmesini dahi okumadan geriye gönderdiniz."

AK Parti İl Meclis üyesi Mehmet Akif Aşık Kutlu: (Sırasında otururken) "Büfeci"

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık: "Sizin küfeyle götürdüğünüz yerde büfenin esamisi okunmaz. Terbiyeli ol."

NE AYAKSIN SEN?

AK Partili İBB Meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz: "Ali Kıdık'ın ne iş yaptığını bilmiyorum. CHP'li arkadaşlar alınmasın. Biz sizinle yıllardır rakibiz. Zaman zaman sürtüşürüz, zaman zaman bir noktada anlaşırız. (İYİ Partili üyelere dönerek) Ey karga, Müslüman olsan şarabı içmezsin, Hıristiyan olsan çanı kirletmezsin. Söylesene sen kime hizmet ediyorsun? Ne ayaksın sen? Siz kime hizmet ediyorsunuz. Kimin tetikçiliğini yapıyorsunuz?"

KIDIK: 'KES LAN... TERBİYESİZ'

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık: "Ben 31 yıldır havacılık gazetecisiyim. Nerede hangi havalimanı var bilirim. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde yaptığınız uçak lansmanı billboard'larda kaldı. İnşallah yaparız."

AK Parti İl Meclis üyesi Mehmet Akif Aşık Kutlu: (Sırasında otururken) "Şantajcı"

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık: "Kes sesini lan.. Terbiyesiz. Alçak herif!"
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