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Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar: Yeni liste açıklandı

Ticaret Bakanlığı ihale sistemiyle ikinci el araç satışı gerçekleştiriyor. Birbirinden farklı modellerin bulunduğu ilanlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satılıyor.
 14 Şubat 2021 09:50
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Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar: Yeni liste açıklandı

İkinci el araç sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor.

Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı.

İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan araçlarlardan bazıları;

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

Memurlar.Net
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