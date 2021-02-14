Dört ilde bazı alanlar doğal koruma alanı olarak belirlendi
|14 Şubat 2021 10:55
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Zonguldak, Denizli, Isparta ve Konya'daki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı Mağaraları Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.
Denizli'nin Honaz, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde yer alan Honaz Dağı Milli Parkı Doğal Sit Alanı ile Konya'daki Beyşehir Gölü Doğal Sit Alanı ise "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.
Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçeleri sınırlarında bulunan Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası Doğal Sit Alanı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.
Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-kesin korunacak hassas alan" tesciline ilişkin idari süreç ise devam ediyor.
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