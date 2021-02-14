Zincir market ve AVM açılmasını kısıtlayan yönetmelik tasarısı hazır

Küçük esnafı zincir marketlerden korumak amacıyla hazırlanan yönetmelik taslağının çok önceden marketlerin görüşüne açılması ve düzenlemenin yürürlük tarihinin zincir marketlere hızlı yatırım fırsatı verecek şekilde belirlenmesi nedeniyle esnafın ciddi mağduriyet yaşayacağı uyarısı yapıldı. Yeni yasakların başlangıç tarihinin 2021 başına çekilmesini isteyen esnaf temsilcileri, aksi halde zincir marketlerin yasak başlayıncaya kadar çok sayıda yeni market açacağını belirttiler.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı'nın, yeni açılacak alışveriş merkezi (AVM) ve zincir marketlere ciddi sınırlama getiren ancak mevcutlara dokunmayan yönetmelik taslağına göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan zincir marketlerle yapı ruhsatı bulunan AVM'ler hakkında yeni yasaklar uygulanamayacak. AVM ve zincir marketlerin yatırımlarını yönetmelik çıkmadan hızlandırma imkanı yakalayabileceklerini belirten esnaf temsilcileri, yürürlük tarihinin örneğin 1 Ocak 2021'e çekilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Esnaf temsilcileri endişelerini şöyle anlattılar:

'Birçok belediye marketlere bir haftada ruhsat verebileceğini söylüyor'

"Yeni yönetmelikle bakkal, büfe ve marketler arasında en az 200 metre mesafe şartı aranacak. Aynı sokakta aynı kişiye ait birden fazla zincir market açılamayacak. Zincir marketler köylere giremeyecek. Ancak yasaklar ileri bir tarihte yürürlüğe gireceği için bazı zincir marketlerin ruhsat işlerine başladığını, hatta bazı yerlerde aldığını duyuyoruz. Birçok belediye marketlere bir haftada ruhsat verebileceğini söylüyor. İlk çalışmalar başladığında ya da düzenleme görüş için gönderildiğinde başvuru yapanlar bile ruhsat alabilecek. Fırsatçılığın önlenmesi için yürürlük tarihinin yılbaşına çekilmesi gerekir."

'Bakkalları satın alırlar'

Düzenlemenin yasalaşması halinde zincir marketlerin bakkal, büfe ve marketlerin en az 200 metre uzağında açılmak zorunda kalacağına işaret eden esnaf temsilcileri, şu uyarıda bulundular:

"Bu madde birçok bakkalın zincir marketler tarafından satın alınmasına yol açabilir. Eğer bir zincir market, müşteri potansiyeli yüksek bir sokağa girmek istiyor ancak oradaki küçük bir bakkal nedeniyle giremiyorsa parayı bastırıp bakkalı satın alır, 200 metre yasağından kurtulup dükkanını açar".