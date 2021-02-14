1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı

Bankacılık sektörünün karı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,3 artarak 59 milyar 973 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl sektörün faiz geliri 423,5 milyar TL, toplam faiz gideri 208,7 milyar TL oldu
 14 Şubat 2021 11:09
+Aa- Yazdır
Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı

Türk bankacılık sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak yaşandığı 2020'de yaklaşık 60 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek yıllık karını elde etti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, geçen yıl 59 milyar 973 milyon TL net dönem karına ulaştı.

2019 yılı ile karşılaştırıldığında kardaki artış yüzde 22,3'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, 2019'da 49 milyar 43 milyon lira kar elde etmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi.

Geçen yılın aralık ayında sektörün karı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 2,7 milyar liraya yükseldi. Sektör, aralıkta 2020'nin en düşük ikinci aylık karını elde etti.

- Bankaların faiz geliri yüzde 0,7 arttı

Verilere göre, bankaların geçen yıl elde ettiği toplam faiz geliri 2019'a göre yüzde 0,7 arttı. Aralık sonu itibarıyla 423,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2019 yılında 420,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, 12 aylık dönemde kredilerden 308,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 72,1 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10,5 milyar lirası kredi kartlarından, 36 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

- Bankaların faiz gideri yüzde 19,2 düştü

Sektörün toplam faiz gideri, 12 ayda 2019'a göre yüzde 19,2 azalarak 208,7 milyar liraya geriledi. 2019 yılında bankaların faiz gideri toplamı 258,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 29,6 azalarak 123 milyar liraya düştü. Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 10,9'u bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, aralık sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 32,3 artarak 214,8 milyar lira oldu.

Türk bankacılık sektörünün son 5 yılda elde ettiği dönem net karı (milyon TL) şöyle:

DönemKar
201637.530
201748.648
201854.123
201949.043
202059.973
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi
13 Şubat 2021 11:34		 Faizsiz konut ve taşıta 100 milyon sermaye şartı
13 Şubat 2021 08:50
'Kredi kartından komisyon alınması yasal değil' açıklaması
12 Şubat 2021 14:26		 Banka müşterileri, 2020'de kredi masraflarına 16 milyar lira ödedi
12 Şubat 2021 11:06
Ev alma hayaliyle 300 bin kişi dolandırıldı
12 Şubat 2021 10:02		 İstanbul'da kira oranları yılda yüzde 10,81 arttı
10 Şubat 2021 22:37
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
05 Şubat 2021 10:30		 'Faiz'siz eve sermaye şartı
05 Şubat 2021 09:06
Konutta altın günü modeline 50 milyon şartı
05 Şubat 2021 06:50		 Yabancıların yüzde 93'ü gayrimenkulü elinde tutuyor
04 Şubat 2021 20:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
22:00 - Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hemfikir 1
kahrolsun pkk 2
Family Link 1
Ağrı Dağı eteğinde 1
Burak Kut 1
temizlik bezleri 2
herkesin kendine müslüman olması 1
göz kararı 2
35 yaş yolun yarısı 3
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kastamonu Küre SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam