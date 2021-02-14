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Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ziyaretçilerine, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.
 14 Şubat 2021 11:12
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Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ziyaretçilerine, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.

Karaisalı ilçesinin Hacıkırı Mahallesinde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan Varda Köprüsü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak da biliniyor. Adana'ya uzaklığı karayolu ile 64 kilometre olan tarihi köprü, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olan Varda Köprüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.
İhlas Haber Ajansı
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