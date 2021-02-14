Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ziyaretçilerine, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.
|14 Şubat 2021 11:12
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ziyaretçilerine, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.
Karaisalı ilçesinin Hacıkırı Mahallesinde bulunan, yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan Varda Köprüsü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak da biliniyor. Adana'ya uzaklığı karayolu ile 64 kilometre olan tarihi köprü, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
Hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olan Varda Köprüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarına gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00
|Ortodoks kilisesi definecilerin talanına uğradı
14 Şubat 2021 19:19
|Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak
14 Şubat 2021 17:40
|Türbe yol ortasında kaldı: Görenler durup dua ediyor
14 Şubat 2021 14:50
|İki ilde daha yüz yüze eğitim başlamadan kar engeline takıldı
14 Şubat 2021 14:42
|Minik ikizlerin kapı açma numarası şoke etti
14 Şubat 2021 13:40
|Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira oldu
14 Şubat 2021 08:50
|Muhtarların masası icra tebligatlarıyla dolu
14 Şubat 2021 08:30
|CHP'li başkan, hem JES'e karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başvurdu
14 Şubat 2021 07:14
|Edirne'de kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 20:57