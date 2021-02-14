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TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

Meclis, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporlarını ele alacak. Genel Kurulda, TSK personeline ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
 14 Şubat 2021 11:20
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TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

Meclis, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifini ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, 16 Şubat Salı günü toplanarak, gündemindeki araştırma komisyonu raporlarının görüşmelerini sürdürecek.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları, ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda Meclis araştırma komisyonlarının hazırladığı raporlar, Genel Kurul gündemine gelecek.

Daha sonra AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ile AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması için ilgili mevzuatta düzenleme yapılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanması hedefleniyor.

Düzenlemeyle, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e çıkarılacak. Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak. Hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlayan uzman erbaşlara 1 yerli üretim tabanca ve 1 kutu mermi verilecek.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan, deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

- Komisyonlar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün, çarşamba günü ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hesaplarını inceleyecek.
Anadolu Ajansı
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