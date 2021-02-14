BOTAŞ ve TPOC 3 yeni şirket kurdu
13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla, BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nun (TPAO) bağlı ortaklığı olan Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından 3 yeni şirket kuruldu.
|14 Şubat 2021 11:40
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13 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, BOTAŞ ve TPOC adlı kurumlar 3 yeni şirket kurdu.
Bu şirketlerden Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'nin sermayesi 11.7 milyar TL. Merkezi Ankara'da olan şirkette hakim ortak BOTAŞ.
Kurulan diğer şirketin ismi BOTAŞ International AŞ'nin sermayesi 3.5 milyon TL. Ankara merkezli şirkette de hakim ortak ise yine BOTAŞ olacak.
Yeni kurulan Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center AŞ'nin sermayesi ise 21.4 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul merkezli bu şirkette de hakim ortak TPOC olacak.
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