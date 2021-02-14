Danıştay'dan, Dipsiz Göl olayında Vali'ye soruşturma kararı
|14 Şubat 2021 11:41
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Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Dipsiz Göl'ün kurutulmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek için soruşturma izni vermeyen kararını bozdu.
Gümüşhane'de define aranması için izin verilen ve tabanı iş makineleriyle kazılan Dipsiz Göl'ün kurutulmasına karşı Gümüşhane Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna İçişleri Bakanlığı izin vermedi. Bakanlığın kararına yapılan itiraz sonucunda ise Danıştay, olayda kusurlu oldukları ileri sürülen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek hakkında soruşturma izni verdi. Danıştay 1'inci Dairesi, "Dipsiz Gölde mera niteliğindeki alanda define arama ve kazı çalışması yapılmasına göz yummak ve gölün kurumasına, meranın tahribine neden olma" soruşturulması için Tetkik Hakimi T.K'yı görevlendirdi.
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