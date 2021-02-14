Böbreğiyle eşine 'yeni bir hayat' verdi

Antalya'da yaşayan Doğan Gündoğdu, böbreğini vererek hayata bağladığı hayat arkadaşı Azize ile mutlu birlikteliklerini devam ettirmenin huzurunu yaşıyor

Doğan (53) ile Azize Gündoğdu (44) çifti 12 yıl önce evlendi. Evliliklerinin 6. yılında Azize Gündoğdu yüksek tansiyon ve sağ böbreğindeki protein kaçağı nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Altı yıl süren diyaliz tedavisinde eşini hiç yalnız bırakmayan Doğan Gündoğdu, eşinin yaşaması için böbrek naklinin şart olduğunu öğrenince hiç düşünmeden gönüllü oldu.

Yapılan tahliller olumlu çıkınca Doğan Gündoğdu'dan alınan böbrek, geçen yıl 25 Aralık'ta hastanenin Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından eşine nakledildi.

Mutlu birlikteliklerini devam ettiren çift, hastalık ve sağlıkta birbirlerinin elini hiç bırakmıyor.

- "Ameliyat günü benim bayram günümdü"

Doğan Gündoğdu, AA muhabirine, sıkıntılı günler geçiren eşine hep moral vermeye çalıştığını söyledi.

İnsanın eşini hayatta tutmasının çok önemli olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Doktorlara 'Gerekirse iki böbreğimi vermeye hazırım' dedim. Ameliyat gününü sabırsızlıkla bekledim. Doktorları sürekli aradım, ameliyatın bir an önce yapılmasını istedim. Ameliyat günü benim bayram günümdü. Bir çocuğun bayramlık kıyafetini alıp giymesi gibi kıyafetlerimi giyip, ameliyat masasına gittim. En ufak bir tedirginlik yaşamadım. Nakil sonrası ikinci hayatımız başladı. İnsanlar organ bağışına duyarlı olmalı. Gerçekten nakil bekleyenler çok zorlu günler geçiriyor. Eşimi diyaliz merkezine götürdüğümde gizlice çok ağladım."

- "Eşim bana en güzel hediyeyi verdi"

Azize Gündoğdu, zorlu geçen sürecin mutlu sonla bittiğini dile getirdi.

Zorlu süreçte en büyük ilacının eşi olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Asla onun hakkını ödeyemem, eşimden Allah bin kere razı olsun. Eşim bana en güzel hediyeyi verdi. İkinci baharımı yaşıyorum. Allah herkese böyle anlayışlı bir eş nasip etsin. Dünyaya tekrar gelsem, yine Doğan ile evlenirim." ifadesini kullandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ayça İnci ise uzun süre takip altında tuttukları Azize Gündoğdu'nun böbrek yetmezliği yaşadığını kaydetti.

İlerleyen takiplerde hastanın değerlerinin iyice yükseldiğini, böbrek nakline karar verdiklerini anlatan İnci, "Eşine durumu anlattık, hiç düşünmeden böbreklerini hemen verebileceğini söyledi. Çiftimiz nakile uygundu, operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi iki hastamızın da durumları gayet iyi." diye konuştu.