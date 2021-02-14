Adaylar, 45 gündür, alınacağı söylenen kadro ilanının detaylarını bekliyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yılın son günü yayımladığı 250 kişilik uzman yardımcısı alım ilan metnini hala yayımlamadı
|14 Şubat 2021 12:55
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2020 yılı atama izinlerinin dağıtımına dair Cumhurbaşkanlığı kararında, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uzman yardımcısı alımı, istisna tutulmuştu. Yani Bakanlık uzman yardımcısı almak isterse, bu alım için atama izni şartı aranmayacaktı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendisine tanınmış olan bu hakkın yanmaması için 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede duyuruya çıktı. Tıklayınız.
Ancak, 31 Aralık 2020 tarihinde çıkılan duyuruda başvuru tarihlerinin daha sonra ilan edileceği duyuruldu.
250 kişilik uzman yardımcısı alım ilanına başvurmak isteyen adaylar 45 gündür
ilan metninin yayımlanmasını bekliyor.
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