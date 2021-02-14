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Diyarbakırlı Beyza ABD'de eğitim almaya hak kazandı

Amerikan Dışişleri Bakanlığının YES Programına başvuran Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Beyza Nur Emen, sınav ve mülakatlarda elde ettiği başarıyla 11. sınıfı tam burslu ABD'de okuyacak.
 14 Şubat 2021 11:59
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Diyarbakırlı Beyza ABD'de eğitim almaya hak kazandı

Diyarbakır'da 10. sınıf öğrencisi Beyza Nur Emen, bir yıl ABD'de eğitim almaya hak kazandı.

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde 10. sınıfta okuyan Emen, danışman İngilizce öğretmeni Derya Akkurt'un yardımıyla geçen yıl eylül ayında uluslararası anlayış köprüleri kurmak amacıyla başlatılan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Bürosu fonlarıyla desteklenen "Kennedy Lugar Youth Exchange Study (YES) Programına" başvuruda bulundu.

Emen, Türkiye'deki 15-18 yaş arası lise öğrencilerine bir yıl boyunca Amerikalı ailelerin yanında kalarak öğrenimlerine bu ülkede devam etme olanağı sunan program kapsamında 5 ay süren sınavlarda ve mülakatlarda büyük başarı sağladı.

YES Programına kabul edilen Beyza, 11. sınıfı tam burslu olarak ABD'de bir ailenin yanında kalarak okuyacak.

- "Kendimi geliştirmek için çok büyük bir fırsat"

Beyza Nur Emen, AA muhabirine, ortaokul ve lisede öğretmenlerinin desteğiyle çok sevdiği İngilizce'yi ilerlettiğini söyledi.

YES Programından yararlanma hakkı kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Emen, "Çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmek için çok büyük bir fırsat. Kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." dedi.

- "Bu sınavı kazanmak gerçekten zor"

Danışman İngilizce öğretmeni Derya Akkurt da Beyza'nın okulda başarılı bir öğrenci olduğunu, İngilizceyi çok sevdiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan sürdürülen eğitimde de başarısını devam ettirdiğini belirtti.

YES Programının çoğunlukla Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu ülkelerden akademik eğitimde ve İngilizce'de başarılı öğrencilerin seçildiği bir program olduğuna işaret eden Akkurt, program kapsamında öğrencilerin yurt dışında yüzde 100 bursla eğitim aldığını kaydetti.

Akkurt, öğrencilerin yurt dışında eğitim ve konaklama gibi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, bir yıl akademik eğitim aldıklarını, döndüklerinde de yıl kaybı yaşamadan sınıflarına devam ettiklerini kaydetti.

Programa kabul edilen Beyza'nın da ABD'ye gideceğini ifade eden Akkurt, şöyle konuştu:

"Seçilen gönüllü bir ailenin yanında kalacak. Ailenin yanında bölgedeki bir devlet okulunda bir yıl boyunca eğitimine devam edecek. Her yıl başvurular var. Bu yıl salgından dolayı biraz sıkıntılı geçti. Çok zorluydu. Her yıl 50 öğrenci alınıyordu, bu yıl bu sayı 17'ye düştü. Sınavlar, yüz yüze görüşmeler yapılıyor, ailelerle görüşülüyor. Beyza, sınavları başarıyla geçti. Bu sınavı kazanmak gerçekten zor. Birçok aşaması var. Hem akademik hem de İngilizce seviyesine bakılıyor. Giden öğrenciler bir yıl dil eğitimi almış oluyor, farklı kültürleri tanıyor, tek başına yaşamayı öğreniyor. Ciddi bir şekilde donanımlı dönüyor. Öğrencilerin özgüvenleri gelişiyor. Geçen yıl da bir öğrencimiz programdan kabul almıştı ancak salgından dolayı gidemedi."

- "Beyza'nın başarısı bizi mutlu etti"

Okul müdürü Mahmut Ercil ise bölgede Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) en yüksek puanla öğrenci alan başarılı bir okul olduklarını belirterek, öğrencileri sadece akademik başarıya değil farklı etkinliklere de yönlendirdiklerini, yurt dışı eğitim için sınavlara katılmalarını sağladıklarını söyledi.

Okulda gençleri sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere yönlendirdiklerini dile getiren Ercil, "Öğrencilerimizin başarılı olmasını sağlıyoruz. Son bir yılda da bunu en güzel şekilde başardığımıza inanıyorum. 2 yıl üst üste yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. İnşallah bu yıl da nitelik olarak projelerimizi en iyi üst seviyeye getireceğiz. Öğrencilerimiz her alanda Diyarbakır'ımızı en güzel şekilde temsil edecekler. Beyza'yı da tebrik ediyorum. Beyza'nın başarısı bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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