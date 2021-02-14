1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: Sivillerin şehit edildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
 14 Şubat 2021 12:15
+Aa- Yazdır
MSB: Sivillerin şehit edildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
14 Şubat 2021 23:54		 Gara bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
14 Şubat 2021 14:53
PKK'nın şehit ettiği 11 kişinin kimliği açıklandı
14 Şubat 2021 14:34		 FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan şüpheli serbest
14 Şubat 2021 14:24
PKK'nın sözde yöneticisi Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek
14 Şubat 2021 10:17		 Gemiciler böyle kurtarıldı: 8 adımda dünyaya örnek operasyon
14 Şubat 2021 08:22
Bakan Akar'dan 'Pençe Kartal-2 Harekatı' açıklaması
14 Şubat 2021 06:17		 MSB açıkladı: 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
13 Şubat 2021 17:06
6 ilde aralarında avukatlarında olduğu 42 şüpheli gözaltında
13 Şubat 2021 15:45		 Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Şubat 2021 13:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rahat kafa 1
bimde satılan çöp poşetleri 2
F klavye 2
Ağrı Dağı eteğinde 1
12.02.2021 3
temizlik bezleri 2
10 parmak 5
tenakuz 1
kaçık 1
herkesin kendine müslüman olması 1
SON İLANLAR
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam