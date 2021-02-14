Komiser yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
|14 Şubat 2021 12:23
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında komiser yardımcısı yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın kullandığı otomobil, Cizre Caddesi Maden Afet Konutları mevkisinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Eliaçık ve Mücahit S. ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eliaçık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Eliaçık için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Coşkun Eliaçık, geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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