İki ilde daha yüz yüze eğitim başlamadan kar engeline takıldı
|14 Şubat 2021 14:42
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SAKARYA
Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlaması kararını almıştı. Ancak Çanakkale'de etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle okulların açılması bir gün süreyle ertelendi. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
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