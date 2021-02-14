Genç kıza dehşeti yaşatan ve polislere saldıran 2 zanlı tutuklandı
|14 Şubat 2021 20:57
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Afyonkarahisar'da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan tartışmada genç kızın kapısına dayanan ve ardından olay yerine gelen polis, çarşı ve mahalle bekçilerine kalasla saldıran 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda Emre K. (24), İhsan K. (34) isimli şahıslar ile pencereden sokak köpeklerine ıslık çalan Şerife Sakin (29) isimli genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre şahıslar, genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Sakin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler olaya müdahale ederken, genç kız sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız yaşadığı korkuyu ise ağlayarak gözyaşları içinde anlattı.
İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin 'Genç kıza neden saldırdınız, köpek meselesi yüzünden mi?' sorusuna 'Evet' cevabını verdi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, şahısların olay esnasında alkollü oldukları da öğrenildi.
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