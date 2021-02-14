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Milyoner avukatlar vergi rekortmeni oldu

Hukuk fakülteleri her yıl 20 bin mezun veriyor. Sayının bu kadar çok olması geliri düşürse de yıllık kazancı 100 milyon liraya yakın olan avukatlar var. İşte vergi rekortmeni olan avukatlar
 14 Şubat 2021 13:22
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Milyoner avukatlar vergi rekortmeni oldu

Avukatlık, Türkiye'de en popüler mesleklerin başında geliyor. Her yıl da 20 bine yakın da mezun veriliyor. Hukuk mezunları hakim ve savcılık mesleğinin yanı sıra büyük oranda avukatlık mesleğini tercih etse de bu meslek artık eskisi kadar para kazandırmıyor. Yine de yıllık geliri 100 milyon liraya yaklaşan vergi rekortmeni avukatlar da yok değil.

Son dönemde hukuk fakültelerine girişte aranan puan barajının düşürülmesi nedeniyle dibe vuran eğitim kalitesinin artırılması, hatta bazı fakültelerin bir süre öğrenci almaması, yeni fakülte açılmaması tartışmaları da yaşanıyor. Türkiye'de yaklaşık 150 bin avukat var ve her sokak ve caddede adım başı avukat büroları ile levhaları göze çarpıyor.

SAYI ARTTI İŞ AZALDI

Son dönemde artan avukat sayısı nedeniyle iş hacminin azaldığı ve mesleğin eskisi kadar kazandırmadığı biliniyor. Ancak önemli gelirleri olan ve vergi rekortmenleri listesinde de yer alan Gönenç Gürkaynak, Serdar Paksoy, İsmail Esin, Ahmet Pekin, Salih Tunç Lokmanhekim, Hakan Yazıcı, Atilla Kağan Duraklıoğlu, Bora Terzioğlu, Yılmaz Aslan, Bahadır Kalaycı, Mustafa Cerrahoğlu, Ersan Şen isimler de var. En çok vergi verenler listesinde her yıl çok sayıda avukat yer alıyor. Uzmanlık alanlarında da birer marka haline gelen ve küçümsenmeyecek gelirleri olan avukatlardan bazıları şöyle:

REKORTMEN LİSTESİNDE

Gönenç Gürkaynak: Türkiye'de uzun süredir en çok kazanan avukat unvanını taşıyan Gürkaynak, rekabet ve bilişim hukuku konusunda bir marka olarak biliniyor. 2019 yılında 30 milyon liradan fazla vergi ödeyen Gürkaynak, rekortmenler listesinde 9. sırada yer aldı. Yıllık 200 milyon liranın üzerinde kazandığı tahmin edilen ve 150'ye yakın çalışanı bulunan Gürkaynak'ın önemli gelir kalemleri arasında, Google, Amazon, Instagram, Twitter gibi şirketlerle çalışıyor olması da bulunuyor.

80 MİLYON GELİR

Serdar Paksoy: Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkede avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Serdar Paksoy'un İstanbul'daki hukuk firmasında 100'den fazla personeli var. Paksoy'un firmasının yıllık 80 milyon lira geliri bulunduğu belirtiliyor.

İsmail Esin: Uluslar arası arenada boy gösteren Esin'in İstanbul merkezli firmasının yıllık 100 milyon TL'ye yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

BİR NUMARA OLDU

Ali Göksu: Avukat Ali Göksu da, vergi rekortmenleri arasında yer alan isimlerden biri. Listenin 75. sırasında bulunan Göksu, 2019 yılında 10 milyon liradan fazla vergi ödedi.

Ahmet Pekin: Yıllık kazancının 60 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen avukatlardan biri de Ahmet Pekin. Pekin, yaklaşık 20 yıl boyunca vergi rekortmenleri listesinde avukatların bir numarası olarak yer aldı.

Ersan Şen: Türkiye'nin en tanınmış avukatları arasında yer alan ve ekranlarda sık sık boy gösteren Prof. Ersan Şen, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip bulunuyor. En çok kazanan avukatlar listesinde olan Şen'in kendi alanında yazdığı birçok kitap, makale ve çevirisi de var.

Türkiye'de yaklaşık 150 bin avukat var

Barolar Birliği'nin kayıtlarına göre Türkiye'de yaklaşık 150 bin avukat bulunuyor. Tümü faal olmasa da büyük bölümü mesleklerini icra ediyor. 50 bine yakın avukat İstanbul Barosuna kayıtlı ve bünyesinde en çok avukat bulunduran il olarak da İstanbul ön plana çıkıyor. Ankara 18 bin ve İzmir de 10 bin civarında avukat ile İstanbul'u takip ediyor. Ardahan ve Tunceli ise 50 kadar avukat ile son sıralarda yer alıyor. Kilis ve Gümüşhane'de de avukat sayısı 80-90 civarında bulunuyor.

2020 yılı itibarıyla Türkiye'de devlet ve vakıf olmak üzere toplam 132 Hukuk Fakültesi bulunuyor. KKTC'de de 11 Hukuk Fakültesi var ve bu fakültelerden mezun olanlar, Türkiye'de de görev yapabiliyor. Hukuk Fakülteleri her yıl 19 bin civarında mezun veriyor.

Asuman ARANCA
Sözcü
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