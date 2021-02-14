Aliyev'den PKK'nın şehit ettiği siviller için Türkiye'ye taziye mesajı
|14 Şubat 2021 13:29
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına taziyelerini sundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, 13 masum Türk vatandaşının acımasızca katledildiği haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti. Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına ve bu trajediyle bağlantılı olarak kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.
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