Minik ikizlerin kapı açma numarası şoke etti
|14 Şubat 2021 13:40
|+Aa- Yazdır
1,5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem şoke etti. İkizlerden Aslıhan Yeniçeri yere boylu boyunca yatarken, Metehan Yeniçeri de ikizinin üzerine çıkarak kapı kolunu çevirip kapıyı açıyor.
İkizlerin ailesi, çocuklarının bu yöntemle kapıyı açma anlarını cep telefonları ile kaydederken, durumun sağlık açısından zararlı olabileceğini ve bu yüzden endişelendiklerini dile getirdi.
Anne Burcu Yeniçeri, "İkizlerin ağabeyleri Süleyman, ders çalışmak için odasının kapısını kapatıyordu, sonra kapı açılıp içeri ikizler giriyordu. Nasıl olduğunu anlamıyorduk. Bir gün Süleyman, 'Metehan Aslıhan'ın üzerine basarak kapıyı açıyor' dedi. Kapıları bu şekilde açıyorlarmış. Ben de bir gün kapının diğer tarafından video çektim. Metehan Aslıhan'ın üzerine çıkıp kapıyı açtı. Şoke oldum. Kapıların önüne yastıklar koydum ki bir daha Metehan Aslıhan'ın üzerine çıkmasın diye. Bu durumun tehlikeli olduğunu biliyorum. Umarım bu yastıkların faydası olur" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00
|Ortodoks kilisesi definecilerin talanına uğradı
14 Şubat 2021 19:19
|Uzungöl'ün çevresi yapılardan arındırılarak, yeşil olacak
14 Şubat 2021 17:40
|Türbe yol ortasında kaldı: Görenler durup dua ediyor
14 Şubat 2021 14:50
|İki ilde daha yüz yüze eğitim başlamadan kar engeline takıldı
14 Şubat 2021 14:42
|Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel: Varda Köprüsü
14 Şubat 2021 11:12
|Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira oldu
14 Şubat 2021 08:50
|Muhtarların masası icra tebligatlarıyla dolu
14 Şubat 2021 08:30
|CHP'li başkan, hem JES'e karşı çıktı, hem de pay almak için ilk o başvurdu
14 Şubat 2021 07:14
|Edirne'de kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 20:57