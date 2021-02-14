Melih Gökçek: İmamoğlu beni engelledi, neden korktu ki?
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini sosyal medya platformu twitter üzerinden engellediğini açıkladı. Gökçek "Neden korktu ki? dedi.
|14 Şubat 2021 14:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini sosyal medya platformu twitter üzerinden engellediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek "Ekrem İmamoğlu'nun beni
engellediğini biliyor muydunuz? Neden Korktu ki?" dedi.
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