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Türbe yol ortasında kaldı: Görenler durup dua ediyor

Çorum'da belediyenin yol yapım çalışmalarıyla sokak ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi'ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar ve seyir halindeki sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.
 14 Şubat 2021 14:50
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Türbe yol ortasında kaldı: Görenler durup dua ediyor

Çorum'da yol ortasında türbeyi görenler durup dua ediyor...

Kente Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık 'Safar Dede' ve 'Kan Dede' türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı.

Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı. Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi'ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar ile sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.

3 TÜRBEYİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 3 türbenin bir arada olacağını belirterek, "Bölgede yol yapım çalışması var. Aynı proje kapsamında yol ortasında kalan Safar Dede türbemiz de yeni yerine taşınacak. Araştırmalar yapıldı, müftülük türbelerin yerlerinin değiştirilmesinde sakınca olmadığını bildirdi. Safar Dede, Garip Dede ve Kan Dedemiz var. Bunların üçünü bir araya getireceğiz" dedi.

'DURUP DUAMIZI ETTİK'

Dua edenlerden Ahmet Gelgör (77), "İlk kez türbeyi gördüm, dikkatimi çekti. Durup dua ettim. Mekanı cennet olsun" dedi. Ahmet Kamışlı da, "Türbe keşke yerinde kalsa, hiç taşınmasa. Yine de yetkililer bilir. Biz duamızı yaptık" ifadesinde bulundu. Sürücü Mehmet Kaya da, "Araçla giderken karşımıza çıktı, durup duamızı yaptık" dedi.

DHA
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