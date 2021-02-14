28 yıllık sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinde 28 yıldan beri Anestezi Teknikeri olarak görev yapan Talat Aydemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|14 Şubat 2021 14:57
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinde 28 yıldan beri Anestezi Teknikeri olarak görev yapan Talat Aydemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi ek binadaki yoğun bakımda Anestezi Teknikeri olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Talat Aydemir, 16 gündür korona virüs tedavisi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde vefat etti.
Talat Aydemir'in cenazesi Kütahya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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