'Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek şehitler yüzümüze tükürsün'
|14 Şubat 2021 15:48
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 vatandaşın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu'nun "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" notuyla yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan, Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."
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