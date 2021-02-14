Şehit olan 5 kişinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutuyordu
Gara'da infaz sonucu şehit olan 13 kişiden 5'inin ailesi Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutuyordu.
|14 Şubat 2021 15:57
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Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara Bölgesinde teröristlerin şehit ettiği 13 kişiden 5'inin ailesi Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutuyordu.
-Polis memuru Sedat Yabalak (Şehit)
-Astsubay Semih Özbel (Şehit)
-Er Adil Kabaklı (Şehit)
-Polis Memuru Vedat Kaya (Şehit)
-Er Süleyman Sungur (Şehit)
-Er Müslüm Altintaş (Şehit)
Cenazelerin getirildiği Malatya Adli Tıp Morgunda çocuklarının naaşını tespit eden aileler, gözyaşlarına hakim olamadı.
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