Şehit olan 5 kişinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutuyordu

BU OKUL ÇOK AKILLI! TÜRKİYE'DE İLK OLDU Türkiye'nin önde gelen okullarından bir tanesi olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi, eğitim kalitesi kadar okul binasıyla da göz kamaştırıyor. Kendi elektriğini üreten, yağmur suyunu depolayıp kullanan ve 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olan lise, Türkiye'nin LEED Platinum Sertifikası'nı alan ilk okul oldu.