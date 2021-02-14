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TUSAŞ VE TRMOTOR'dan yerli güç ünitesi protokolü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve TRMOTOR, Milli Muharip Uçak projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı.
 14 Şubat 2021 16:03
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Türkiye'yi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

Proje kapsamında son olarak uçağın yerli güç ünitelerinin geliştirilmesi için TRMOTOR ile protokole imza atıldı.

2023 yılında hangardan çıkacak

2023 yılında ilk kez hangardan çıkacak olan MMU projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak Yardımcı Güç Ünitesi (Auxiliary Power Unit) ve Hava Türbinli Başlatma Sistemi (Air Turbine Start System) çözümlerinin geliştirilmesi için TRMOTOR şirketi ile anlaşan TUSAŞ, bu sayede MMU projesinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.

"Uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU'nun alt sistemlerinin de milli olarak geliştirilmesinin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

"Milli sanayimiz MMU'ya güç verecek, uçağımız gökyüzünde özgürce uçacak. TUSAŞ, TRMOTOR ve projede yer alan bütün firmalarımıza başarılar diliyorum."

Havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de MMU'nun sadece Türkiye'nin muharebe uçağı ihtiyacını karşılamayacağını anlatarak, şunları söyledi:

"MMU aynı zamanda yeni nesil hava araçları üretebilmemiz için gerekli olan tüm yapıları da ülkemize kazandıracak ve havacılık sanayinin gelişmesi için katalizör görevi üstlenecek. Bugün TRMOTOR ile vardığımız anlaşma Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir adım olacak. Yerli ve milli 5'inci nesil savaş uçağımızın özgün ve yerli bir güce kavuşması için yeni bir adım atıyoruz. Başta savunma sanayiimiz olmak üzere tüm milletimize hayırlı olsun."

"Hava araçlarında da tamamen bağımsız, yerli motorlara sahip olacağız"

TRMOTOR Genel Müdürü Dr. Osman Dur da hava araçları motorları ve güç sistemlerinin, teknolojik ve stratejik anlamda Türkiye için oldukça kritik ve vazgeçilmez teknolojiler olduğunu anlattı.

Dur, aynı zamanda malzeme, tasarım ve üretim anlamında insan kaynağı ve teknoloji açısından kritik birikimler gerektirdiğine dikkat çekti.

TRMOTOR'un bir taraftan MMU'nun özgün motoru için çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da APU ve ATSS geliştirme projelerini başlattığını anlatan Dur, şunları söyledi:

"Türkiye, bu zamana kadar yetiştirdiği insan kaynağı, mühendislik ve danışmanlık firmaları, üniversiteleri ve uluslararası iş birlikleri ile bu teknolojilere sahip olacak güçtedir. Bu hafta açıklanan Milli Uzay Programı ile havacılık, uydu ve uzay alanındaki çalışmalar da bu teknolojilerin geliştirilmesine ivme ve güç kazandıracaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki uydu, uzay ve kara araçlarında olduğu gibi hava araçlarında da tamamen bağımsız, yerli ve milli motorlara sahip olacağız."

Anadolu Ajansı
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