Sabiha Gökçen uçuşlarında kar yağışı düzenlemesi
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 10'luk azaltmaya gidildi.
|14 Şubat 2021 16:09
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 10'luk azaltmaya gidildi.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 15.02.2021 tarihinde 06.00 ile 10.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak
14 Şubat 2021 22:38
|İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
14 Şubat 2021 22:31
|BOTAŞ ve TPOC 3 yeni şirket kurdu
14 Şubat 2021 11:40
|İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
14 Şubat 2021 11:17
|Zincir market ve AVM açılmasını kısıtlayan yönetmelik tasarısı hazır
14 Şubat 2021 11:03
|Dört ilde bazı alanlar doğal koruma alanı olarak belirlendi
14 Şubat 2021 10:55
|Tarımsal sulamada 'su tasarrufu' teşvik edilecek
14 Şubat 2021 10:36
|SGK davayı beklemedi: Korona 'meslek hastalığı' sayıldı
14 Şubat 2021 10:05
|Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar: Yeni liste açıklandı
14 Şubat 2021 09:50
|Otobüse karantina! Son durak hastane
14 Şubat 2021 07:57