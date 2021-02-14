İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında Çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, açıklamasında 17 Şubat Çarşamba gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Hemşehrilerim, Güzel bir kış günündeyiz. Özlemle beklediğimiz kar nihayet geldi. Dün akşam saatlerinden beri İstanbul'da başlayan kar yağışı şehrimizi beyaza bürüdü. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına bekliyoruz.

Malumunuz olduğu üzere: 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren; Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; Tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Pendik ve Silivri ilçelerimizin hıfzıssıhha kurullarının almış olduğu kararlar gereğince ilk/orta ve imam hatip ortaokulu olmak üzere toplam 73 okulumuzda 4 bin 961 öğrencimizin 15 Şubat 2021 itibariyle yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılmıştı.

Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir. Kıymetli İstanbullular,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engellilerimiz, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri 24 saat görev başında olacak. Sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."

ÇANAKKALE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

EDİRNE

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

SAKARYA

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13.02.2021 tarih ve 141 Sayılı Kararıyla ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 (iki) gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi.

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BURSA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim iki gün ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 (iki) gün (15.02.2021/16.02.2021) ara verilmesine karar verilmiştir."

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

DÜZCE

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeni ile eğitim öğretime 2 gün ara verildi. Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde 2 gün izinli sayılacak.

Korona virüs dolayısıyla 'uzaktan' devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi Pazartesi günü başlayacaktı. Köy okulları ve anaokullarındaki yüz yüze eğitime bu kez de kar yağışı sebebiyle 2 gün ara verildi. Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan ve Meteoroloji verilerine göre yoğunlaşarak devam edecek olan kar yağışı, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri il merkezinde ve tüm ilçelerde; Yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine, Rehabilitasyon merkezlerinin, kreş ve gündüz bakım evlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm resmi ve özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine, Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.

Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, yarın başlayacak olan yüz yüze eğitime kar yağışı sebebi ile 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli'de yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim, kar yağışı sebebi ile iki gün ertelendi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitim faaliyetlerin il genelinde 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ertelendiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren; köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resm, ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteoroloji verilerine göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

YALOVA

Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın başlaması planlan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

SİNOP

Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valisi Fuat Gürel 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime kar yağışı ihtimali nedeniyle bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Gürel sosyal medyada yaptığı duyuruda, "İlimiz genelinde bu gece yoğun kar yağışı beklendiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanması kararlaştırılan Karabük merkez ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okulların yüz yüze eğitime başlama kararının bir gün süre ile ertelenmesine ve yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda da uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BARTIN

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul ve kurslarda eğitime 1 gün ara verilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de 1 gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi.

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, "Bartın'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan İlimiz genelindeki tüm okullarımızda ve kurslarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmesine, İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerimizin bir gün süre ile izinli sayılmalarına karar verildi" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi.

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi. Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, "İlimizde etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarında yüz yüze eğitim ve öğretim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. İlimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli ve hamile personel 15 Şubat 2021 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.