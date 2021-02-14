Engelli maaşı alan dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış
Çorum'da üzerinden 355 lira çıkan ve engelli maaşı aldığı tespit edilen dilenciye para cezası uygulandı.
|14 Şubat 2021 16:33
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Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi. Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.
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