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Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.
 14 Şubat 2021 16:41
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Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi'nde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne getirildi. Taziyeleri Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş ile çocukları Hüseyin Ersan Topbaş, Mustafa Ömer Topbaş ve Kübra Kavurmacı kabul etti.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına, Kadir Topbaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilçe belediye başkanları ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Kadir Topbaş ile yol arkadaşlığının Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladığını belirterek, şunları söyledi:

"İmam hatip okuluna girdiğimizde Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı, ardından İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içerisinde devam eden bu yol arkadaşlığımız böyle geldi. Hepimizin mukadder akıbeti olan Rabbimden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz, bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'umuzda Fatih Camisi'nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakka."

Topbaş'ın cenazesinin Fatih Camisi'nin haziresine defnedileceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada da çok değerli arkadaşları olacak. O arkadaşlarıyla beraber de inşallah Rabbim sevgili Habibi'nin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koranavirüs belası birçok yol arkadaşlarımızı bizden ayırdı, ayırıyor ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibi'ne komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var, Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir Ağabeyimizi uğurlayalım inşallah."

Kadir Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin omuzlarında camiden uğurlandı. Topbaş'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.
Anadolu Ajansı
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