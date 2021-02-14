D vitamini Kovid-19 ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir
İspanya'da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a azaltabileceğini ortaya koydu.
|14 Şubat 2021 16:43
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Barselona'daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60'a kadar azaltabileceğini gösterdi.
İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda 'acele edilmesi' gerektiğini de belirtti.
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