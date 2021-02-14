1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Astsubay Semih Özbey, gözyaşlarıyla defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
 14 Şubat 2021 17:12
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

10 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birisi olan Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehidin anne ve babası ile yakınları katıldı. Şehidin naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde defnedildi. Şehidin annesi Sadiye Özbey törende güçlükle ayakta dururken, babası ise tabutun başından ayrılmadı.

Malatya nüfusuna kayıtlı olan Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda PKK'lı teröristler tarafından alıkonularak kaçırılmıştı.

PKK'nın şehit ettiği 10 kişinin kimliği açıklandı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
15 Şubat 2021 00:15		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Şubat 2021 23:51
Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
14 Şubat 2021 23:35		 İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı
14 Şubat 2021 23:05
17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu
14 Şubat 2021 22:21		 Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog
14 Şubat 2021 22:15
Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
14 Şubat 2021 22:05		 Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti
14 Şubat 2021 21:17
Aşı sonrası hafif yan etkilere karşı neler yapılabilir?
14 Şubat 2021 20:18		 'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı
14 Şubat 2021 20:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Domates 1
göz kararı 2
herşeyini anlatan arkadaş 4
bakış açısı 1
insan sermayesi 2
gelmezsen gelme 1
muğlak muallak 2
tenakuz 1
yunan mı yunanlı mı sorunsalı 2
35 yaş yolun yarısı 3
SON İLANLAR
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam