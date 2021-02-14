Şehitlerle ilgili provokatif paylaşım yapanlara soruşturma
|14 Şubat 2021 17:15
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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