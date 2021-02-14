Karısını bıçaklayarak öldüren mühendis tutuklandı
|14 Şubat 2021 17:56
|+Aa- Yazdır
Samsun'da 2 çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldüren mühendis, çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6'da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz Taner E. (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican E.'yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner E. oğluna annesini bıçakladığını söyledi. Olay polise haber verildi. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican E.'nin cesedi ile karşılaştı. Ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı, bu yüzden daha önce eşine yaklaşmama tedbir kararı olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte yaşadıkları öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan Oğuz Taner E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Oğuz Taner E. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00
|İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
02 Şubat 2021 19:49
|Yangında kızı ile birlikte hayatını kaybeden hemşirenin geride bıraktıkları yürek burktu
30 Ocak 2021 14:44
|İtfaiye eri, mahsur kaldığı yerden kurtarılan buzağıyı sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 12:50
|42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu
28 Ocak 2021 07:36
|Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
20 Ocak 2021 19:39
|Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15
|9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
|Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
07 Ocak 2021 10:54
|Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek
06 Ocak 2021 20:12