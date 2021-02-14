Galatasaray evindeki yenilmezliğini 9'a çıkardı
Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 9 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
|14 Şubat 2021 18:09
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Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezliğini 9 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı
Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmeme istatistiğini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Aslan böylece ligde sahasında oynadığı son 9 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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