'PKK'ya siyasi gerekçe uyduranlar, 'cinayet siyaseti' yapıyor'
|14 Şubat 2021 18:16
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. PKK'nın bir cinayet şebekesi olduğunu kaydeden Çelik, bu cinayet şebekesine bir siyasi mazeret ya da siyasi gerekçe uyduranların 'cinayet siyaseti' yaptığını ifade etti. Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"'Cinayet siyaseti' canice eylemleri en meşru kavramları istismar ederek örtbas etmeye çalışıyor. Utanmadan güvenlik güçlerimize iftira atıyorlar. Bu cinayet şebekesinin insanlık dışı eylemlerine mazeret üretmeye çalışanların yaptığı insanlığa karşı suç işlemektir. PKK eylemlerini güvenlik güçlerimizin üstüne atmak ise en aşağılık şebekelerin işidir. Masum vatandaşlarımızı şehit eden bu cinayet şebekesiyle bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunların yalan üretim merkezi olan 'cinayet siyaseti'yle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Cinayet siyasetini meşru kavramları istismar ederek dolaşıma sokanların ve PKK cinayetlerini lanetlemek yerine, güvenlik güçlerimizi suçlayanların caniliği tescillidir. Cinayet şebekesiyle alçaklıkta yarışan tek şey varsa o da cinayet siyasetidir."
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