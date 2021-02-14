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Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.
 14 Şubat 2021 19:47
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Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 14 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 666 olarak açıklandı.

Test sayısı 31 milyon 516 bin 739'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, vefat sayısı 27 bin 471, ağır hasta sayısı 1.230 oldu.
Memurlar.Net
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