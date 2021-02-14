Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları seslendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ile imam hatip lisesi meslek derslerine ait kitaplar seslendirilerek internet üzerinden erişime açılacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamındaki uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere yeni bir hizmet daha sunulacak.

Görme engelliler başta olmak üzere tüm öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının önlenmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselerin din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitapları ile imam hatip lisesi meslek derslerine ait kitaplar seslendirilecek.

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerince seslendirilen ders kitapları tamamlandığında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesindeki materyal bölümü ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açılacak.