Kılıçdaroğlu: Terörle mücadele hepimizin ortak görevidir
|14 Şubat 2021 18:47
|+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyup mücadele edeceklerini belirterek, "Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bu acının tarifi; bu yasın sizi, bizi yok." başlığıyla görüntülü mesaj paylaşarak, şunları kaydetti:
"Sevgili halkım, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanet okuyacağız ve mücadele edeceğiz. Mücadele etmek hepimizin ortak görevidir. Çok acılar çektik. Bugün Gara'dan 13 şehidimizin haberi geldi. İçimiz yanıyor. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız; kamu görevlileri var, vatandaşlarımız var. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor ama bütün bunlara rağmen iktidar sahipleri 'Bizden ve sizden' diye bağırarak konuşuyorlar. Allah aşkına kim bizden, kim sizden. İçimiz yanıyor, evlatlarımız hayatlarını verdi bu güzel ülke için. Derin bir yastayız ama birlikte olacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Şubat 2021 00:02
|O kadın konuştu: Aç değilim, açıkta değilim
14 Şubat 2021 20:50
|Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
14 Şubat 2021 19:47
|'PKK'ya siyasi gerekçe uyduranlar, 'cinayet siyaseti' yapıyor'
14 Şubat 2021 18:16
|HDP'li 2 milletvekilli hakkında soruşturma başlatıldı
14 Şubat 2021 17:48
|HDP'den 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin açıklama
14 Şubat 2021 17:46
|Teröristbaşı'nın hayalleri Türkiye'nin operasyonuyla son buldu
14 Şubat 2021 16:54
|Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın 'Açık Ufuk' adlı yeni kitabı çıktı
14 Şubat 2021 16:35
|'Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek şehitler yüzümüze tükürsün'
14 Şubat 2021 15:48
|Bakan Ziya Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı
14 Şubat 2021 15:18