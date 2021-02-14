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Pandemide taşınabilir evlere ilgi arttı

Bursa'da yaptığı ahşap taşınabilir bungalov evlere ilginin pandemide arttığını belirten Ferdi Dündar, ürünlerini pek çok Avrupa ülkesine ihraç ettiğini belirtti. Dündar, evleri yapmak için imara ihtiyaç olmadığını, vinç ve tır yardımıyla her yere taşınabildiğini söyledi.
 14 Şubat 2021 19:36
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Pandemide taşınabilir evlere ilgi arttı

Bursalı bir müteahhit Ferdi Dündar, pandemi sürecinde Avrupa'da gördüğü bungalov tarzı evleri, Nilüfer ilçesinde kurduğu tesiste üretmeye başladı. Yaptığı taşınabilir evlere salgın döneminde talepin, yüzde 150 civarında arttığını belirten Dündar, pek çok Avrupa ülkesine de ihraç ettiklerini söyledi. Evlerin tekerlekli olduğunu vinç ya da tır yardımıyla istenilen yere kurulduğunu hatırlatan Dündar, "İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Ukrayna gibi büyük ülkelere gönderiyoruz. Türkiye'de 81 il için ahşap, taşınabilir evler yapıyorum. Ahşap hep ben de merak uyandırırdı. Tesadüfen bir internet sitesinde Avrupa'da yapılan bu evleri gördüm. 'Bunları yapabilirim' diye düşündüm. Bu evlerin çoğu Türkiye'de yoktu. Şimdi Avrupa'da yapılan tüm evleri burada üretiyoruz" diyor.

'PANDEMİ, TASARIMLARIMIZI GELİŞTİRDİ'

Pandemi döneminde ahşap ve taşınabilir portatif evlere büyük bir ilgi patlaması olduğunun altını çizen Dündar, "Taleplerin artması vizyonumuzu da geliştirdi. Her gün değişik tasarımlar yapmaya başladık. Evlere, 100 metrekareye kadar kullanım alanı oluşturuyoruz. Yapılar konteyner statüsünde. Tekerlekli yapıp, imar durumu gerektirmeyen bölgelere de kurulabilir. Bahçeniz varsa, genişliği 4 metre, uzunluğu da 8 metre olduktan sonra rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Alt temeline de beton dökmüyoruz. Ahşap kazık temel sistemi oluşturuyoruz. Bu şekilde ekolojik yapıyı da bozmuyoruz.TIR ve vinç yardımıyla biz, bu evleri her yere götürüyoruz" diye konuştu.

'40 BİN LİRAYA EV SAHİBİ OLUNUR MU?'

Her yere taşınabilen evlerin fiyatlarının da 40-50 bin liradan başladığını kaydeden Ferdi Dündar, "Ahşabın tercih edilmesi için çok nedenimiz var. Betonarme yapılar; bir beton kütlesi oluşturuyor. Alçı sıvalar tamamen yapının hava almamasını sağlıyor. 8 şiddetindeki bir depremde, beton yapının altından sağ çıkmanız imkansız. Ancak ahşap yapılar doğal olduğu için hava alır. Şiddetli deprem olduğunda hayatta kalma olasılığınız daha yüksek. Ahşabı sıcaktan korumanız ve 3 yılda bir bakım yapmanız gerekiyor. Ömürleri 40 ile 50 yıl arasında değişiyor" diyor.

Dündar, evleri yapmak için imara ihtiyaç olmadığını, vinç ya da tıra yüklediğiniz evinizi istediğiniz yere götürebileceğinizi ifade etti.
DHA
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