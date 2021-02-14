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Türkiye'nin uzay yolcuğu ODTÜ'de şekillenecek

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ODTÜ ile beraber, yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Gölbaşı'nda kurulumu için hazırlıklar sürüyor.
 14 Şubat 2021 20:10
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Türkiye'nin uzay yolcuğu ODTÜ'de şekillenecek

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında, ODTÜ ile beraber, yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ankara Gölbaşı'nda kurulacak.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na ODTÜ, İTÜ ve Sabancı başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin destek vereceğini ifade etti.

Programın açıklandığı gün, Türkiye Uzay Ajansı, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent arasında, Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ortak Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yapılması için iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Kök, bu kapsamda Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihtisas teknokentinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesi ve ODTÜ'nün öncülüğünde hayata geçirileceğini bildirdi.

Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Gölbaşı'nda kurulacağını belirten Kök, şöyle devam etti:

"Bölgede, uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenleri, ticari olarak dünyayla rekabet edebilir şekilde üretilecek. Türkiye'deki ilk ve kendi kategorisinde en başarılı teknokenti kuran ODTÜ de ülke için kritik öneme sahip Milli Uzay Programı'nda yer almak için çalışma yapacak. Milli Uzay Programı ile Türkiye'deki uzay ekosistemini teşvik etmek üzere Gölbaşı'nda kurulacak ODTÜ Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ortak Ar-Ge ve teknoloji projelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da temeli atılmış oldu. Bu kapsamda, Gölbaşı ilçesinde 70 hektarlık alan İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilerek bu bölgede ODTÜ Uzay Teknokenti kurulacak. Bu alanda, Türkiye Uzay Ajansı, uzay ile ilgili araştırma yapan özel sektör ve kamu Ar-Ge merkezleri ve test altyapılarının (TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Türksat, UYDU A.Ş vb.) yer alması hedefleniyor. Bölgede yapılacak teknokent binalarında ayrıca uzay ve havacılık alanlarında çalışan start-up, KOBİ, ulusal ve uluslararası firmaların yürüteceği stratejiler için kuluçka, ofis ve kısmi üretim altyapıları yer alacak."

Rektör Kök, ODTÜ Uzay Teknokenti'nin kapılarının havacılık ve uzay, mühendislik ve temel bilimler alanında çalışanlar için açık olacağını belirterek, özellikle YÖK 100/2000 programında doktoralarına devam eden öğrenciler için de yeni kariyer alanları oluşturulacağını kaydetti.

Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatın yapılmasında ODTÜ Teknokent'in de katkı sağlayacağını belirten Kök, TUSAŞ ile Arjantin merkezli INVAP S.E. ortaklığında kurulan GSATCOM Uzay Teknolojileri A.Ş tarafından yeni nesil haberleşme uydusu teknolojilerinin ilk yurt dışı satışının Arjantin'e gerçekleştirileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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