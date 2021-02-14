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'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı

Erzurum'da ebru sanatçısı Kotan, yörede yerin metrelerce altından çıkarılıp genellikle takı, süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan Oltu taşının tozunu kullanarak eşsiz eserler ortaya çıkarıyor.
 14 Şubat 2021 20:13
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'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde elektrik tesisatı ustası 53 yaşındaki Mehmet Kotan, atölyeye çevirdiği iş yerinin bir bölümünde işlerinden arta kalan zamanlarında ebru sanatını icra ediyor.

Ebru sanatına ilgisi nedeniyle bugüne kadar çok sayıda çalışma yapan Kotan, yöre halkı tarafından "siyah altın" olarak adlandırılan Oltu taşını da bu sanatta kullandı.

Kotan, takı, süs eşyası ve tespih yapımında kullanılan Oltu taşının tozunu, çeşitli işlemlerden geçirip ezerek boya haline getirdikten sonra ebru sanatıyla kağıda nakşediyor.

Mehmet Kotan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır ebru sanatıyla uğraştığını, yaklaşık son 7 aydır da Oltu taşı tozunu kullandığını söyledi.

Kotan, şöyle konuştu:

"Oltu taşının tozunu ezerek boya haline getirip onunla ebru sanatı icra ettim. Herkes Oltu taşını siyah olarak bilir ama aslında ebru sanatı teknesine düşüp kağıda çıktıktan sonra Oltu taşının bir de kahverengi olduğu, yoğunluğu arttırıldıkça da kahverengi tonlarının ortaya çıktığı görülüyor. Hep aklımda bir soru vardı 'Acaba Oltu taşıyla olur mu' dedim. Allah da bize fırsat verdi, biz de bunu yapmış olduk. Sanırım şimdiye kadar kimse kullanmadı. Altın bile teknede işlenebiliyor. Biz de bir taşı, Oltu taşını ebru sanatında boya olarak kullanmaya çalıştık. Hem memleketine bir vefa olsun dedim hem de olabilirliğini sınamış oldum. Çok iyi de oldu."

"Kıymetli olanı, kıymetli bir şeyle birleştirdim"

Kotan, ebru sanatını yapan insanların doğaya baktıklarında her şeye 'Acaba boya yapabilir miyim?', 'Ebruya işleyebilir miyim?' diye düşündüğünü belirterek, köyündeki toprağı dahi ebru sanatında denediğini anlattı.

Oltu taşının aksesuar yapılırken ortaya çıkan tozunu mermerler arasında ezip bazı karışımlar yaparak boya haline getirdiğini ve akabinde de ebru sanatında kullandığını aktaran Kotan, "Aslında sergi açmak gibi bir hedefim de yok. Sadece 'Oltu taşını ebru sanatına kazandırabilir miyim?' diye çabaladım ve oldu. Hedefim de yazıya ebru hazırlamak. Yani kıymetli olanı kıymetli bir şeyle birleştirmek. İnsanların değer verdiklerini gelen bir değerle birleştirmek. Amacım buydu. İnşallah Allah muvaffak eder." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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