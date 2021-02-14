Bitcoin 49 bin doları aştı!
Kripto para Bitcoin haftasonu gerçekleşen işlemlerde 49,353.90 doları aşarak rekor kırdı.
|14 Şubat 2021 20:17
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