Aşı sonrası hafif yan etkilere karşı neler yapılabilir?
|14 Şubat 2021 20:18
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Aşı yapılan noktada ağrı, şişlik, kızarıklık nadiren görülebiliyor. Bu durumda aşı uygulanan kol yüksekte tutulmalı. Havlu yardımıyla soğuk uygulama yapılmalı, cilde doğrudan buz temas ettirilmemeli. Ağrı devam ederse parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Aşılamadan sonra zaman zaman hafif ateş, titreme, yorgunluk, baş ve eklem ağrısı da görülebilir.
TRT Haber'e kkonuşan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi yan etkiler de karşılaşılan durumlar söz konusu. Bu durumda da yine sıvı almak ve aynı zamanda ağrılar dayanılmaz haldeyse parasetamol ilacını ağrı kesiciden almak yeterli olacaktır" dedi.
Kusma ve ishal gibi durumlarda ise bol sıvı alınmalı. Beslenme, ishal diyetine uygun hale getirilmeli. Ağızdan sıvı veya gıda alınamayan durumlarda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Prof. Dr. İlhan, bu durumlarda neler yapılabileceğini anlattı:
"Tuzlu, şekerli gıdaları kontrollü olarak almaları gerekiyor. Tabii yine ishal durumunda özellikle sıvı kaybına bağlı olarak başka etkilerin ortaya çıkmaması için bir kez daha sıvı kaybına dikkat etmekte fayda var, bol su içmekte fayda var."
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