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O kadın konuştu: Aç değilim, açıkta değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunan kadınları makamında ağırlayan Vali Erkaya Yırık, onların isteklerini dinledi. Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat ise, "Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" dedi.
 14 Şubat 2021 20:50
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O kadın konuştu: Aç değilim, açıkta değilim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunan kadınları makamında ağırlayan Vali Erkaya Yırık, onların isteklerini dinledi. Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat ise, "Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" dedi.

Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, önceki gün hayatını kaybetti. Nazırlı için dün İzzetpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin katılımı ile Nazırlı, Harput aile mezarlığında defnedildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüp konuşan kadınlar da isteklerini dile getirdi. Bazı kişiler de kadınların isteklerinin yer aldığı görüntüleri propaganda amaçlı kullanmaya çalıştı. Vali Erkaya Yırık da kadınlardan Bedriye Fırat (59), Songül Akdoğan (28) ve Ayşe Akdoğan'ı (36) makamında ağırladı. Kadınların tek tek sorun ve isteklerini dinleyen Vali Erkaya Yırık, isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

"Vatandaşımızın isteklerini ve dileklerini gerçekleştirmek için çabalıyoruz"

Dün Hafız Abdullah Nazırlı'nın ebediyete uğurladığını anımsatan Vali Erkaya Yırık, "Hafız amcamızın cenaze merasimine Cumhurbaşkanımız katıldı. Defin merasimindeyken Nazırlı ailesinin acısını paylaşmak için gelen vatandaşlarımıza hal hatırlarını sordular. Bu esnada dilek ve temennilerini alırken vatandaşlarımızın birkaç talebi olmuştu. Başta Bedriye Fırat'ın çocuğu ile alakalı, bir üzüntü ve acısını dile getirdi. 2 yıl önce askerden gelen halen herhangi bir işe giremeyen iş sahibi olamayan evladının iş talebiyle ilgili. İnşallah vatandaşımızın talebi ve dileğini gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

"Aç değilim açıkta değilim"

Oğlu için iş istediğini aktaran ve sosyal medyada heyecanla dile getirdiği talebini farklı amaçla kullananlara tepki gösteren 2 çocuk annesi Bedriye Fırat, "Harput'a cumhurbaşkanım gelmişti ve acımız vardı. Hocamız ölmüştü, biz de onun mezarlığına gitmiştik. Cumhurbaşkanımız yanıma geldi. Oğlumun işi yoktu ben de iş talebinde bulundum. Benim bir ihtiyacım yok, kocam emekli ve çok şükür evim de var. Oğlumun işi yok ve iki senedir fabrikalara her yere başvurdum. Onun için valimizden de Allah razı olsun bugün davet etti. Allah, cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin ve Allah bin kere ondan razı olsun. Çoğu dün yanlış anlamış. Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun, aç değilim açıkta değilim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanının defin için Harput'a geldiğini aktaran 3 çocuk annesi Ayşe Akdoğan ile kardeşi 2 çocuk annesi Songül Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlarına yaklaşıp, taleplerini dinlediğini Vali Erkaya Yırık'ın da yardımcı olduğunu kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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