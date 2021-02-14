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Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti

Öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, 85 yaşında hayat veda etti.
 14 Şubat 2021 21:17
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Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

DEMİR ÖZLÜ KİMDİR?

Demir Özlü 1935 yılında dünyaya geldi. Tezer Özlü'nün ağabeyi Demir Özlü; Ödemiş İstiklal İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde (1953) okudu.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1961-1962 arası Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı. 1971'de bir süre tutuklu kaldı. 1979'da Stokholm'e yerleşti.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayımlandı. 1980'den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.
Memurlar.Net
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