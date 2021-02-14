Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti
|14 Şubat 2021 21:17
|+Aa- Yazdır
İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
DEMİR ÖZLÜ KİMDİR?
Demir Özlü 1935 yılında dünyaya geldi. Tezer Özlü'nün ağabeyi Demir Özlü; Ödemiş İstiklal İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde (1953) okudu.
İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
1961-1962 arası Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıl asistanlık yaptı. 1971'de bir süre tutuklu kaldı. 1979'da Stokholm'e yerleşti.
İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayımlandı. 1980'den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
15 Şubat 2021 00:15
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Şubat 2021 23:51
|Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
14 Şubat 2021 23:35
|İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı
14 Şubat 2021 23:05
|17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu
14 Şubat 2021 22:21
|Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog
14 Şubat 2021 22:15
|Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
14 Şubat 2021 22:05
|Aşı sonrası hafif yan etkilere karşı neler yapılabilir?
14 Şubat 2021 20:18
|'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı
14 Şubat 2021 20:13
|Oyuncak sevgisiyle ulaşım araçlarının minyatür ustası oldu
14 Şubat 2021 20:12