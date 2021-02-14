1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dün sahil bandında geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
 14 Şubat 2021 22:15
+Aa- Yazdır
Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog

Havadan da görüntülenen denetimlerde, yasağı delen 52 kişiye 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Bebek'teki denetimlerde polisin durdurduğu bir kadın cezai işlem uygulanacağını duyunca önce "Şaka mı yapıyorsunuz, soğan almaya çıkmıştım" sonrasında da "kayda alınmak istemiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı delenlere göz açtırmadı. Dün gün boyu Beşiktaş sahil bandında denetim gerçekleştiren Beşiktaş polisi, yasağı umursamayan ve maske takmayan 52 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 180 bin 338 lira idari para cezası uyguladı.

Yasağa delenlere ceza yağdı

Denetimler kapsamında turist yoğunluğu nedeniyle kalabalıktan şikayet edilen Bebek sahilinde denetimleri daha da sıklaştıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşların işlerine ve evlerine gitmelerine izin verildi. Ancak kısıtlamayı umursamayarak dışarıya çıkan bir kadın ekiplerin denetimine takıldı. Denetimde durdurulan kadına Beşiktaş polisi izin belgesi sordu.

Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog

İzin belgesinin olmadığını ve manava gittiğini iddia eden kadına polis ekipleri, alışveriş saatinin saat 17.00'de sonlandığı belirtildi. Bunun üzerine kimliği istenen kadın, polisin 'cezai işlem uygulayacağız' demesinin ardından önce "şaka mı yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ardından da kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "kayda alınmaktan hoşlanmıyorum böyle bir hakkım var" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerle tartışan kadın bu kez de acil sebze alması gerektiğini ve bu yüzden "soğan almaya çıkmıştım" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polisin, "Soğan bozulacak bir ürün değil, taze ekmek almıyorsunuz" cevabı sonrasında kadına idari para cezası uygulandı.

Beşiktaş polisi yasağa göz açtırmıyor

Maske takmadan sahilde yürüyen bir başka kadın ise kendisine durduran ekiplere, "Annem rahatsız apar topar çıktım, maskemi de takmaya unuttum" dedi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
15 Şubat 2021 00:15		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
14 Şubat 2021 23:51
Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
14 Şubat 2021 23:35		 İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı
14 Şubat 2021 23:05
17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu
14 Şubat 2021 22:21		 Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
14 Şubat 2021 22:05
Yazar Demir Özlü hayatını kaybetti
14 Şubat 2021 21:17		 Aşı sonrası hafif yan etkilere karşı neler yapılabilir?
14 Şubat 2021 20:18
'Siyah altın'ın tozu ebru sanatına yeni bir soluk kattı
14 Şubat 2021 20:13		 Oyuncak sevgisiyle ulaşım araçlarının minyatür ustası oldu
14 Şubat 2021 20:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tenakuz 1
her nerede yaşanıyor ya da yaşatılıyorsan 2
eşek 1
yetkileri kötüye kullanmak 1
sarmal 1
14.02.2021 galatasaray kasımpaşa futbol maçı 4
başaşağı video konferans 1
film kalıpları 1
dizi izlerken dizi hakkında soru cevaplamak 1
gündemi memurlar.net'ten takip eden insan 1
SON İLANLAR
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam