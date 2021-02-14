Havadan da görüntülenen denetimlerde, yasağı delen 52 kişiye 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Bebek'teki denetimlerde polisin durdurduğu bir kadın cezai işlem uygulanacağını duyunca önce "Şaka mı yapıyorsunuz, soğan almaya çıkmıştım" sonrasında da "kayda alınmak istemiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı delenlere göz açtırmadı. Dün gün boyu Beşiktaş sahil bandında denetim gerçekleştiren Beşiktaş polisi, yasağı umursamayan ve maske takmayan 52 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 180 bin 338 lira idari para cezası uyguladı.

Yasağa delenlere ceza yağdı

Denetimler kapsamında turist yoğunluğu nedeniyle kalabalıktan şikayet edilen Bebek sahilinde denetimleri daha da sıklaştıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşların işlerine ve evlerine gitmelerine izin verildi. Ancak kısıtlamayı umursamayarak dışarıya çıkan bir kadın ekiplerin denetimine takıldı. Denetimde durdurulan kadına Beşiktaş polisi izin belgesi sordu.

Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog

İzin belgesinin olmadığını ve manava gittiğini iddia eden kadına polis ekipleri, alışveriş saatinin saat 17.00'de sonlandığı belirtildi. Bunun üzerine kimliği istenen kadın, polisin 'cezai işlem uygulayacağız' demesinin ardından önce "şaka mı yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ardından da kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "kayda alınmaktan hoşlanmıyorum böyle bir hakkım var" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerle tartışan kadın bu kez de acil sebze alması gerektiğini ve bu yüzden "soğan almaya çıkmıştım" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polisin, "Soğan bozulacak bir ürün değil, taze ekmek almıyorsunuz" cevabı sonrasında kadına idari para cezası uygulandı.

Beşiktaş polisi yasağa göz açtırmıyor

Maske takmadan sahilde yürüyen bir başka kadın ise kendisine durduran ekiplere, "Annem rahatsız apar topar çıktım, maskemi de takmaya unuttum" dedi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.