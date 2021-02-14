17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu

27 Eylül 2016'da Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, geride 17 günlük evli olduğu hamile eşini bıraktı. Funda Özdinç, 9 ay sonra kızı Elif Ennur'u dünyaya getirdi. Bugün kızı 4 yaşında olan Özdinç, hiç evliyken eşiyle Sevgililer Günü'nü kutlayamadığı için her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşinin aldığı "aşk kupasıyla" mezarı başına gelip şehidini anıyor. Her iki tarafında şehidin ve eşinin fotoğrafının olduğu ve ortasında da sonsuzluk işareti ve sonsuza dek yazısı ile kalplerin olduğu kupa ile eşinin kabristanına gelen Özdinç, onun için dua ediyor.

Funda Özdinç, 27 Eylül'ün kendisinin doğum günü olduğunu belirterek, "Doğum günümde eşim gelemediği için çok üzülüyordu. Ancak doğum günüme gelmeyi de çok istiyordu. Doğum günüme gelmeyi çok kalpten istemiş, 27 Eylül'de, doğum günümde havalimanına giderek eşimin tabutunu aldım. En son o gün 27 Eylül'ü hatırladım, ailem bile doğduğum günü unuttu" dedi.

"Şehit olduktan sonra telefonunda çiçek siparişi gördüm"

Özdinç, sadece 17 gün evli kaldıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Biz ağustos ayında evlenmiştik, eylül ayında şehit oldu, sadece 17 gün evli kaldık. Şehit olduktan sonra telefonunu bize verdiler, en son bir çiçek siparişi sitesine girmiş. Belki çiçeği sipariş etti ama çiçekçi kapımıza geldiğinde belki de veremedi bana. Biz bütün özel günlerde buradayız, bayramda, Babalar Günü'nde, Sevgililer Günü'nde, evlilik yıl dönümünde ve doğum gününde kızımla birlikte hep buraya geliyoruz. Hiç yan yana olamadık, o görevde olduğu için uzaktaydı. Bazen bir çiçek, bazen de hediyeyle uzaktan uzağa geçirdik Sevgililer Günü'nü. Ne olduğunu anlayamadık bir baktım evlendik, sonra eşim beni bırakıp gitti, ardından da anne oldum."

Terörün aşkını bitiremediğini anlatan Özdinç, "Herkes toprağın altına girecek, bizim canımızı yakanlar da onu yaşayacaklar. Allah en adil şekilde hesabını sorar, inşallah karşılaşırız öbür dünyada. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum, çocuklarımızı ve bizi neden böyle yarım bıraktıklarına baksınlar. Biz eksiliyoruz ama bir yandan da artıyoruz. Bizden eksilttikleri çok şey var ama onların sevinmesini asla istemeyiz. Ben eşimden razıyım, Allah'ta ondan razı olsun. Allah'ım onun yüzünü hep güldürsün, vuslat hak vuslat muhakkak demişler. İnşallah bizde bir gün kavuşuruz" diye konuştu.