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Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı

Japonya'da hükümet, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım iznini verdi.
 14 Şubat 2021 22:25
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Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı

Japonya'da hükümet, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım iznini verdi.

Covid-19 salgını ile mücadelede kilit öneme sahip olan aşılama çalışmaları ile ilgili Japonya'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümet, ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına resmi kullanım izninin verildiğini duyurdu. Son klinik deneylerden elde edilen verilere göre Covid-19 semptomlarını önlemede yüzde 95 etkili olduğu gündeme gelen aşı böylece ülkede kullanım onayı alan ilk aşı olurken, ilk dozun önümüzdeki Çarşamba günü itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanacağı bildirildi. Ayrıca kitlesel aşılama için 16 yaş şartının getirileceği ifade edildi.

Kademeli aşılama

Aşılama programında sonraki hedefin 65 yaş ve üstü kişiler olduğu öğrenilirken, 2021 mali yılının başlangıcı olan 1 Nisan'da 36 milyonluk yaşlı nüfusu aşılamaya başlamayı öngören sağlık bakanlığının, süreci 3 ay içinde tamamlamayı planladığı kaydedildi. Mart ayı ortası itibariyle yaşlı nüfusa aşı kuponları göndermesi beklenen hükümetin, söz konusu nüfusa 3 haftalık aralıklarla iki doz aşı uygulayacağı belirtildi.

Cuma Japonya'ya gelmişti

Japonya'ya tedariği garanti edilen Pfizer-BioNTech aşılarının 400 bin dozluk ilk bölümü Pfizer'in Belçika'daki fabrikasından ülkeye geçtiğimiz Cuma günü ulaşmış, Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman kurulu aynı gün içinde aşıya kullanım onayı verilmesine bir engel olmadığına karar vermişti. Söz konusu teknik olarak resmi onay sürecinin önünü açmıştı.

Japonya'da bugün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 415 bin 881'e ulaşmış, ölü sayısı ise 6 bin 954'e yükselmişti.
İhlas Haber Ajansı
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