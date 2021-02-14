1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı

Elektromanyetik dalgaların özellikle çocuk ve gençlerde kanser riskini artırabileceği, bu nedenle cep telefonu kullanımlarının kısıtlanması gerektiği bildirildi.
 14 Şubat 2021 22:36
+Aa- Yazdır
Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı

AA muhabirinin, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, her yıl dünyada 400 binden fazla çocuğa ve 20 yaş altındaki ergene kanser teşhisi konuyor.

Kansere yakalanan çocukların hayatta kalma oranı bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bu oran, yüksek gelirli ülkelerde yüzde 80 civarındayken, orta ve düşük gelirli ülkelerde yüzde 20'ye kadar düşüyor.

Dünya genelindeki çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık üçte birini lösemi oluşturuyor. Lösemi, Türkiye'de görülen çocukluk çağı kanserleri arasında da ilk sırada yer alıyor. Bu hastalığı, beyin ve merkezi sinir sistemi tümörleri, lenfomalar ve tiroid kanseri izliyor.

Uzmanlar, iyonlaştırıcı radyasyonun, çocukluk çağı kanserleri için kesin risk faktörü olduğunu belirtiyor. İyonlaştırıcı radyasyonun, lösemi ve tiroid kanseri riskini artırdığını ortaya koyan birçok çalışma bulunuyor.

Diğer risk faktörleri arasında genetik yatkınlık ile epstein-barr, hepatit B ve HIV gibi bazı virüslere maruz kalınması yer alıyor.

Cep telefonları "muhtemel kanserojen" kaynağı

Çocukluk çağı lösemisi konusundaki bulgulara dayanarak, cep telefonlarının ürettiği elektromanyetik dalgalar, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılıyor.

Cep telefonlarının sağlığa etkileriyle ilgili yürütülen çalışmalar, büyüme ve gelişmeleri sürdüğü için çocuklar ve gençlerin radyo frekanslı elektromanyetik alanlara daha duyarlı olduğunu gösteriyor.

Yaşamları boyunca bugünün yetişkinlerine göre daha fazla radyo frekanslı elektromanyetik alana maruz kalacakları için çocuklar ve gençlerin cep telefonu kullanımının kısıtlanması tavsiye ediliyor.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde erken teşhis önem taşıyor

Öte yandan, çocukluk çağı kanserlerinin erken tespit edilmesi, tedavinin sağlayacağı faydayı ve hayatta kalma olasılığını yükseltiyor. Erken teşhis, hastalığın yol açacağı sorunların ve yoğun tedavi gereksiniminin de daha az olmasını sağlıyor.

Çocukluk çağı kanserlerinde, erken belirtiler genellikle yaygın hastalıkların neden olduğu semptomlarla benzerlik gösterdiği için fark edilemeyebiliyor.

Ebeveynlerin, çocuklarındaki geçmeyen ve olağan dışı rahatsızlıkların varlığında sağlık kuruluşlarına müracaat ederek gerekli kontrolleri yaptırması erken teşhis için önem taşıyor.

Çocukluk çağı kanserleri için uyarıcı olabilecek semptomlar arasında şunlar bulunuyor:

"Kansızlık (anemi), enfeksiyonlara yatkınlık, çeşitli kanamalar (burun, diş eti, cilt altı kanamaları gibi), ciltte sık sık morluklar oluşması, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması, açıklanamayan ani kilo kaybı, dalakta büyüme, lenf düğümlerinde şişlikler, halsizlik, kemik ve eklemlerde ağrılar (özellikle uykudan uyandıran kemik ağrısı olması), açıklanamayan ateş ve geçmeyen hastalık, ani göz veya görme değişiklikleri, kusmanın eşlik ettiği sık baş ağrısı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erken belirlenen bazı kanser türleri ameliyatsız tedavi edilebiliyor
08 Şubat 2021 11:53		 'Kanser vak'alarının üçte birini önlemek mümkün'
04 Şubat 2021 19:20
Lenf kanserine koronavirüs umudu: Yeni bir umut ışığı
23 Ocak 2021 15:51		 Bazı kanser türleri semptom göstermeden tespit edilebilecek
22 Temmuz 2020 16:59
Türk doktorun geliştirdiği tedavi ile kanserle mücadelede başarı oranı arttı
23 Haziran 2020 15:58		 Evde bilgisayar başında çalışanlara 'postür' uyarısı
17 Mayıs 2020 15:08
Dikkat çeken araştırma! Ölüm riskini 3 kat artırıyor
28 Nisan 2020 22:56		 Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler
05 Nisan 2020 14:17
Prostat kanserinin görülme sıklığı artıyor
13 Mart 2020 10:15		 Kanserde akıllı dönem
04 Şubat 2020 18:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her nerede yaşanıyor ya da yaşatılıyorsan 2
şifre unutmak 4
ama babacığım 1
biliyorum ama ispatlayamam 2
gelmezsen gelme 1
Burak Kut 1
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem 6
Aldatan kadın asla yakalanmaz 5
sarmal 1
10 parmak 5
SON İLANLAR
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam