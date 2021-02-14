1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak

Çankırı'da kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
 14 Şubat 2021 22:38
+Aa- Yazdır
Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımdaki aksama ve yaşanabilecek diğer muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli
14 Şubat 2021 22:31		 Sabiha Gökçen uçuşlarında kar yağışı düzenlemesi
14 Şubat 2021 16:09
BOTAŞ ve TPOC 3 yeni şirket kurdu
14 Şubat 2021 11:40		 İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
14 Şubat 2021 11:17
Zincir market ve AVM açılmasını kısıtlayan yönetmelik tasarısı hazır
14 Şubat 2021 11:03		 Dört ilde bazı alanlar doğal koruma alanı olarak belirlendi
14 Şubat 2021 10:55
Tarımsal sulamada 'su tasarrufu' teşvik edilecek
14 Şubat 2021 10:36		 SGK davayı beklemedi: Korona 'meslek hastalığı' sayıldı
14 Şubat 2021 10:05
Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar: Yeni liste açıklandı
14 Şubat 2021 09:50		 Otobüse karantina! Son durak hastane
14 Şubat 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor00:02 - 15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?00:00 - Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz23:59 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:54 - Gara'da, paramotor kaçmaya çalışan 3 PKK'lı, etkisiz hale getirildi
23:51 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:35 - Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu23:05 - İstanbul için yarından itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı22:51 - Eyüpsultan'da lisenin spor salonunun çatısı çöktü22:38 - Çankırı'da engelli ve hamile kamu personeli izinli sayılacak22:36 - Cep telefonları 'muhtemel kanserojen' kaynağı
22:31 - İstanbul ve 17 ilde yüz yüze eğitime kar engeli22:25 - Japonya, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı22:21 - 17 günlük evliyken doğum gününde eşi şehit oldu22:15 - Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog22:12 - İngiltere Başbakanı: Aşılamada dönüm noktasına ulaştık
22:05 - Kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara 'da bugün için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
Emekli olduktan sonra ek gösterge artarsa emekli aylığı da artar mı?
15 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denize dalmak 1
malzemeden çalmak 3
herkesin kendine müslüman olması 1
kahrolsun pkk 2
Burak Kut 1
gelmezsen gelme 1
göreslemek 2
Japonya'nın Pfizer-BioNTech aşısını onaylaması 1
eşek 1
Ağrı Dağı eteğinde 1
SON İLANLAR
Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Engelli 1 İşçi Alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 İşçi Alacak
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam